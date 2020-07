Olivia de Havilland (104), ster uit het gouden tijdperk van Hollywood, overleden

Met de dood van Olivia de Havilland (1916-2020), dit weekeinde in Parijs, is de laatste grote ster uit de klassieker Gone with the Wind overleden. De Britse actrice, geboren in Tokio, speelde in meer dan zestig films en won twee keer een Oscar. Zij werd bekroond als Beste Actrice voor haar vertolkingen in To Each His Own (1946) en The Heiress (1949), twee films die enigszins in de vergetelheid zijn geraakt.



Maar bij het grote publiek is haar rol, niet eens een van de hoofdvertolkingen, in Gone With The Wind het meest memorabel. Haar rol als Melanie Hamilton was een concurrent van het hoofdpersonage Scarlett O’Hara (Vivien Leigh) dat ook verliefd was op Ashley Wilkers (Leslie Howard), die uiteindelijk toch koos voor de meer sympathieke Melanie. De vertolking leverde De Havilland in 1940 een Oscarnominatie op die echter niet werd verzilverd. Onlangs kwam de film in het nieuws nadat abonneezender HBO Max besloot om de klassieker tijdelijk uit het programma te schrappen. De wijze waarop de zwarte personages in het verhaal werden voorgesteld zou nu als racistisch ervaren kunnen worden. De film wordt nu met een waarschuwing vertoond.