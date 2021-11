Olcay verrast met liefdestripje en Estelle gooit haar benen in de lucht

Bodyguard prinses Diana: ‘Van actrices die haar speelden, is Kristen Stewart de beste’

Ken Wharfe, een van de voormalig lijfwachten van prinses Diana, is zeer te spreken over hoe Kristen Stewart Diana neerzet in de film Spencer. Volgens hem heeft de actrice alle maniertjes van ‘the people’s princess’ geperfectioneerd, zo liet hij weten aan People.

