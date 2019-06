Olcay neemt afscheid van haar eerste grote liefde

Afgelopen week maakte Olcay bekend dat haar ex James Harris was overleden. Ze plaatste een berichtje: ,,Mijn eerste grote liefde James Harris. Mijn hart ligt in stukjes. Veel te snel is hij heengegaan en je zal worden gemist. Een geweldige, kleurrijke man. Geen boek of film kan jouw verhaal vertellen. LEGENDE.’” Donderdag plaatste Olcay nog een foto van James. ,,Ik hou van je en zal je altijd in mijn hart bij me dragen.”