Olcay Gulsen onderging borstverkleining: Was radeloos met mijn bazookatieten

Dat schrijft de presentatrice in haar eerste column van tijdschrift &C, dat vanaf morgen in de winkels ligt. Ze vertelt daarin dat ze vijf jaar geleden had bedacht dat ze een borstlift wilde, om haar wens voor ‘kleine, rechtopstaande borsten’ in vervulling te laten gaan. Zonder zich goed te verdiepen, onderging ze een operatie, maar werd wakker met ‘enorme joekels van tieten’. ‘Het waren bazookatieten! Ik was radeloos’, schrijft ze. ‘Ik herinner me dat ik huilend voor mijn kast stond en geen enkel bovenstuk dicht kreeg.’