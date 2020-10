Olcay en Ruud swingen erop los en Iris last rustdag in

Journalist Coen Verbraak wint opnieuw Sonja Barend Award

22 oktober Journalist Coen Verbraak heeft vanavond in NPO 1-programma De Vooravond voor de tweede keer de Sonja Barend Award in ontvangst mogen nemen. Verbraak kreeg de vakprijs voor zijn gesprek met oud-Dutchbatter Liesbeth Beukeboom in de driedelige documentaireserie Srebrenica - de machteloze missie van Dutchbat.