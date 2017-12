OG3NE herkent eigen nummer niet in The Big Music Quiz

Alleen Lisa, die bij onder meer Shelley in het team zit, denkt dat het gaat om hun zelfgeschreven lied. ,,Is het Lights and Shadows ?'', vraagt ze aan presentator Humberto Tan, die het antwoord goed keurt.

2017

The Big Music Quiz is een muziekquiz waarin twee teams met BN'ers het in teamverband én individueel tegen elkaar opnemen in diverse rondes. Vanavond is een extra lange special op RTL4 te zien die in het teken staat van 2017.