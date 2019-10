Officier van justitie gaat actrice Robin Martens toch aan de tand voelen na ‘mishandeling’ agent

Voormalig Goede Tijden, Slechte Tijden -actrice Robin Martens (27) wordt op dinsdag 19 november aan de tand gevoeld door vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie in Noord-Holland omdat ze op zondagochtend 29 september in haar woonplaats Castricum een agent zou hebben mishandeld. Martens ontkent met grote stelligheid de diender tijdens een opstootje op straat te hebben geslagen. Volgens haar gaat het om een duw omdat ze een 17-jarige vriend wilde beschermen.

Een woordvoerder van het in Haarlem gevestigde OM vertelde vanmiddag aan deze nieuwssite dat de officier van justitie Robin Martens achter gesloten deuren zal verhoren. ,,Het gaat niet om een officiële zitting maar om een verkennend verhoor waar, aan de hand van wat mevrouw vertelt, zal worden besloten of deze kwestie voor haar al dan niet een vervolg krijgt’’, aldus de woordvoerder. Volgens haar is deze werkwijze gebruikelijk. ,,Het kan best zijn dat de zaak na het gesprek met de officier wordt afgedaan. Tenzij anders wordt beslist. Mocht het tot een rechtszaak komen, dan vindt die in de openbaarheid plaats.’’

Robin Martens herkent zich niet in het bericht dat de politie naar buiten bracht. Daarin stond letterlijk: ‘Plotseling kwam een vrouw aanlopen die de politieman beetpakte en hem meerdere malen hard in het gezicht sloeg. Ze werd aangehouden voor mishandeling en voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. Daar werd een hoog promillage alcohol geconstateerd’. Martens’ advocaat Peter Plasman stelt dat de actrice ‘heeft geschreeuwd en mogelijk een duwende beweging naar een politieman heeft gemaakt. Ze heeft de politieman niet geraakt. Meer dan dit is het niet geweest’. Martens had iets gedronken, maar was beslist niet dronken, aldus de advocaat.

De manager van Robin Martens sprak daags na het incident van ‘een storm in een glas water’. ,,De soep wordt niet zo heet gegeten als de politie het opdient.’’ Hij benadrukte dat de actrice na een kort verblijf op het politiebureau weer naar huis mocht. ,,Dat doen ze echt niet als echt sprake is geweest van mishandeling.’’

Mes

Het incident vond omstreeks half drie vannacht plaats in het centrum van Castricum, waar op dat moment net een aantal horecagelegenheden dicht was gegaan. De politie meldde dat op straat een vechtpartij ontstond. Binnen die groep jongeren stond een 17-jarige jongen (vermoedelijk de vriend van Martens, red.) uit Heemskerk te zwaaien met een zogenoemd Rambo-mes. De drager van het steekwapen kon door de politie tegen de grond worden gewerkt, waarna het mes in beslag werd genomen. De jongen is aangehouden wegens bedreiging en verboden wapenbezit.

Tijdens de schermutseling van de politie en de jongen met het mes probeerde een man hem uit handen van de politie te bevrijden. De politie stuurde die persoon weg, maar de onruststoker kwam toch weer terug, waarna door zijn toedoen een agent en een andere omstander op de grond belandden. Op dat moment zou Martens hebben besloten haar vriend te gaan helpen.

De actrice verscheen in de week na het incident met betraande ogen in de talkshow van Beau van Erven Dorens. Over de oproer en haar aandeel daarin: ,,,Dat was echt niet oké... Dit gaat mij nooit meer gebeuren, maar ik ben een gevoelsmens. Ik maak keuzes en dat zijn dus niet altijd de juiste.’’ Over de agent die ze belaagde: ,,,Als hij is geschrokken doordat ik schreeuwde of hem duwde, dan zeg ik daar vanuit mijn hart ‘sorry’ voor. Want ik kan niet tegen onrecht.’’