Officieel: dit is ons Songfestivalnummer

,,Het is echt een rollercoaster. Het gaat van supertof naar supereng", omschrijft Jeangu zijn dag in De Wereld Draait Door. ,,Ik ben blij dat het eindelijk de dag is waarop we het niet meer geheim hoeven houden."



De reacties op Grow zijn overwegend positief, maar de zanger heeft ze zelf nog niet gelezen. ,,Ik heb bewust niet gekeken naar m'n social media. Dat komt vanavond wel."



Persoonlijk

Voor Jeangu is zijn ingetogen ballad zeer persoonlijk. ,,Vorig jaar had ik voor het eerst in mijn leven een periode dat ik het even niet wist en dat ik niet lekker in mijn vel zat." Grow omschrijft die tijd in twee delen. ,,Het begint met het besef dat er geen op maat gemaakte handleiding voor het volwassen worden is en daar was ik boos en gefrustreerd over."



Het eind van het nummer, waarop ook een gospelkoor te horen is, is optimistischer. ,,Dan volgt de acceptatie dat het leven bestaat uit highs and lows." Nu gaat het stukken beter met Jeangu. “,,k ben heel dankbaar dat ik als artiest dit podium krijgt."



De zanger speelde Grow vanavond voor het eerst live in De Wereld Draait Door. Op 16 mei doet de zanger dit voor een miljoenenpubliek tijdens de grote finale in Rotterdam Ahoy.