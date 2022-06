Oekraïne begint officieel met voorbereidingen songfestival, vormt organisatiecomité

Oekraïne is officieel begonnen met de voorbereidingen voor het volgende Eurovisie Songfestival. Er is een organisatiecomité gevormd en goedgekeurd, meldt de Oekraïense omroep UA:PBC op basis van een vertegenwoordiger van de regering.

De Oekraïners zijn ondanks de oorlog met Rusland al sinds de overwinning vorige maand van de groep Kalush Orchestra in Turijn serieus over het organiseren van een songfestival in eigen land. Begin deze maand zei de minister van Cultuur Oleksandr Tkachenko dat er ‘geen enkele twijfel’ is dat het evenement volgend jaar in Oekraïne plaats moet hebben.

,,Het enige punt is dat niemand ooit een songfestival in oorlogstijd heeft georganiseerd”, zei Tkachenko tijdens een persconferentie. Volgens hem wordt er momenteel naar de belangrijkste punten gekeken in samenspraak met de European Broadcasting Union (EBU). ,,Ik denk dat we in overleg sommige voorwaarden moeten aanpassen.”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky schreef direct na de overwinning op Instagram: ‘Onze moed maakt indruk op de wereld, onze muziek verovert Europa! Volgend jaar is Oekraïne gastheer van Eurovisie! We zullen ons best doen om op een dag de deelnemers en gasten van Eurovisie te ontvangen in het Oekraïense Mariupol. Vrij, rustig, herbouwd!’

Traditiegetrouw wordt het Eurovisie Songfestival georganiseerd door het land dat de laatste editie heeft gewonnen, maar vanwege de oorlog lijkt het onwaarschijnlijk dat dat in Oekraïne kan. De EBU heeft zich nog niet inhoudelijk uitgelaten over de kwestie. Na de winst van Kalush Orchestra voorzag de overkoepelende organisator van het songfestival alleen ‘unieke uitdagingen’ voor de organisatie van volgend jaar.

Nederland als mogelijke optie

Verschillende landen boden zich in de afgelopen tijd aan om Oekraïne te helpen met de organisatie of om het evenement helemaal over te nemen. Volgens Sietse Bakker, die dit jaar na zijn rol als uitvoerend producent van het songfestival in Rotterdam toegetreden is tot de Reference Group van de EBU, zijn er drie opties. Bij de eerste optie komt Nederland snel in beeld als het evenement gaat naar een land dat het recent heeft georganiseerd. Het zou ook kunnen gaan naar een land dat kort geleden het Junior Songfestival gehuisvest heeft of een van de Big Five-landen zou naar voren kunnen stappen.

