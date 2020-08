Obama en Hollywood rouwen om Marvel-acteur Boseman: ‘Trots dat ik je een vriend mag noemen’

In de hele wereld is vandaag verdrietig gereageerd op het overlijden van Marvel-acteur Chadwick Boseman. Ook voormalig president Barack Obama heeft op Instagram zijn respect voor hem uitgesproken. De acteur, wereldberoemd door de superheldenfilm Black Panther uit 2018, is overleden aan darmkanker. Hij werd 43 jaar.

Boseman vertolkte ook de rol van Jackie Robinson in de film 42 (2013) en speelde James Brown in Get on Up (2014). Jackie Robinson was de eerste zwarte honkballer in de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB. Obama refereert aan die rol van Robinson.



,,Chadwick kwam naar het Witte Huis om met kinderen te werken in de tijd van zijn rol als Jackie Robinson. Je kon direct zien dat hij gezegend was. Jong, zo begaafd en zwart; om die kracht te gebruiken, ze helden te geven om tegenop te kijken, om dat alles te doen terwijl je pijn hebt - wat een goed gebruik van deze jaren", aldus Obama.

Ware kracht

Ook de Democratische presidentskandidaat Joe Biden eert Boseman. Hij schrijft op Twitter: ‘De ware kracht van Boseman was groter dan alles wat we op het scherm zagen. Van Black Panther tot Jackie Robinson, hij inspireerde generaties en liet ze zien dat ze alles konden zijn wat ze wilden - zelfs superhelden. Jill en ik bidden in deze moeilijke tijd voor zijn dierbaren.’

Ook in Hollywood is met verdriet gereageerd op de dood van Boseman. ‘Jouw licht verlichtte onze dagen. Het zal ons hart en onze gedachten blijven opvrolijken. Laat de hemel gezegend zijn nu je de lucht verlicht. Ik stuur al mijn liefde en gebeden naar de familie. Moge God je blijven vasthouden in zijn eeuwige omhelzing’, schrijft acteur Forest Whitaker, die ook in Black Panther speelde.

Nalatenschap

Ook Marvel-acteur Tom Holland deelt zijn verdriet. ‘Chadwick, je was een grotere held buiten het scherm dan op het scherm. Een rolmodel, niet alleen voor mij op de set, maar voor miljoenen anderen over de hele wereld. Je hebt zoveel mensen vreugde en geluk gebracht en ik ben er trots op dat ik je een vriend heb kunnen noemen.’

‘Jouw nalatenschap zal altijd voortleven. Je zal worden gemist’, schrijft zanger Nick Jonas. Ook onder anderen Mick Jagger, Rita Ora en autocoureur Lewis Hamilton uiten hun verdriet online. ‘Ons hart is gebroken en onze gedachten zijn bij de familie van Chadwick Boseman. Jouw nalatenschap zal voor altijd voortleven. Rust in vrede’, schrijft Marvel Studios op Twitter.

Boseman heeft publiekelijk nooit over zijn ziekte, die in 2016 werd vastgesteld, gesproken. Hij bleef werken aan grote Hollywoodfilms. ‘Het was de eer van zijn carrière om koning T'Challa tot leven te wekken in Black Panther’, aldus een verklaring op de socialemediakanalen van Boseman. ‘Hij stierf in zijn huis, met zijn vrouw en gezin aan zijn zijde.’

