Oasis zanger Liam Gallagher's eerste solo-concert schreeuwt om reünie met band

Weer even 1995

Juist daarom: wat een genot om een Liam (45) ouderwets snijdend te horen beginnen met de Oasis-combinatie Rock ‘n Roll Star en (What’s the Story) Morning Glory. Het was alsof het weer even 1995 was: Liam in gele parka, in de rechterhand een tamboerijn en dan dat hoofd half gedraaid richting de microfoonstandaard.