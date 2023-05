Numidia raakt gewond tijdens shoot Het perfecte plaatje: ‘Gingen allemaal flitsen door mijn hoofd’

In Het perfecte plaatje op reis doen deelnemers er alles aan om de mooiste foto te maken. Dat dat niet altijd even veilig is, bleek in de tweede aflevering van het programma. Zangeres Numidia el Morabet (23) raakte voor de ogen van 936.000 kijkers gewond na een botsing met een sandboarder.

Tijdens de tweede shoot reizen de deelnemers af naar de Atlantis-duinen. Hier krijgen ze allemaal voertuigen toegewezen. Numidia Morabet krijgt de opdracht om een actiefoto te schieten van de sandboarders die van een zandberg afglijden. El Morabet heeft al direct moeite met de klus. ,,Ja, dit is echt lastig, jongens. Ik zweer het”, zegt ze, waarna ze de boarders nog uitlegt hoe ze de foto’s voor zich ziet, maar de uitvoering blijft lastig.

De sandboarders blijken niet te doen wat de zangeres wil. El Morabet vraagt vervolgens of ze een beetje op haar af willen glijden voor een het perfecte shot, maar juist op dat moment krijgt Numidia het achterwerk van de man in haar gezicht. Als El Morabet een tweede poging waagt blijkt het helemaal mis te gaan. ,,Die tweede jongeman deed dit ook, dus ik denk: hè? Hij blijft maar op mij afkomen’’, legt ze uit. De man komt met een enorme vaart op haar af en knalt tegen de zangeres op. Ze valt in het zand en schreeuwt het uit van de pijn.

Geschrokken

,,Het eerste waar ik aan denk op zo’n moment is: ik wil niet naar huis. Op dat moment kun je niet normaal nadenken. Er zijn allemaal flitsen die door je hoofd gaan. Ik was heel erg geschrokken. Echt heel erg”, vertelt ze achteraf voor de camera. Ondanks de pijn blijkt de schade gelukkig beperkt. ,,Ik was gewoon heel erg geschrokken, echt heel erg.” Aan presentator Tijl Beckand vertelt ze: ,,Ik denk dat het een spier is, dus er is niks ergs aan de hand, hoor. Ik was te enthousiast, denk ik. Ik heb niet uitgekeken.”

El Morabet moet na de val wel even naar de dokter en dat betekent dat de shoot voor haar ten einde komt. Ondanks het kleine ongeluk hoeft ze in de tweede aflevering niet naar huis, ze haalde bij de eerste opdracht namelijk een 9. Jaap Jongbloed moet vertrekken, die na de beoordeling begripvol reageert. ,,Ik voelde het wel aankomen. Het is volkomen terecht. Ik vind de anderen echt beter. Ik kan daar zeer goed mee leven.”

