Nu al meer dan 130.000 kaarten verkocht voor nieuwe Bondfilm

De langverwachte film draait na twee jaar uitstel vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen. Acteur Daniel Craig vertolkt de rol van geheim agent 007 voor de vijfde en laatste maal. In de film neemt Bond het op tegen een maniak die de wereld bedreigt met een virus. Ondertussen moet de Britse spion een aantal onverwerkte problemen uit zijn verleden het hoofd bieden.

De eerste kritieken op de film zijn overwegend positief. Britse media zijn veelal enthousiast en prijzen met name de actiescènes en de manier waarop regisseur Cary Joji Fukunaga afscheid neemt van Craig als Bond. Ook de komische dialogen, die veelal zijn geschreven door Fleabag-schrijver Phoebe Waller-Bridge, vallen in de smaak.

De eerste voorstellingen in Nederland vonden vannacht om 0.07 uur al plaats, een symbolisch tijdstip verwijzend naar het beroemde nummer van Bond. Eigenlijk had No Time To Die in 2019 al in de bioscopen moeten draaien, maar door productieproblemen en daarna de coronapandemie werd de release steeds weer uitgesteld.