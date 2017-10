Nu al extra shows van musical Annie M.G. Schmidt

Mick Jagger ook gespot in de Achterhoek

15:53 Rolling Stones-voorman Mick Jagger (74) was dit weekend in de Achterhoek. Zaterdagmiddag bezocht hij Kasteel Ruurlo in de gemeente Berkelland, waar het verzamelde werk van schilder Carel Willink te zien is. Jagger was gecharmeerd van het Achterhoekse dorp. ,,Beautiful castle, picturesque setting'', schreef hij in het gastenboek van het kasteel, met daaronder zijn handtekening.