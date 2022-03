NTR komt eind april met vierdelige serie over koningin Wilhelmina

De destijds tienjarige Wilhelmina was bij het overlijden van haar vader koning Willem III in 1890 de enige troonopvolger. Haar moeder Emma nam als regentes de taken waar, totdat Wilhelmina achttien werd en officieel tot koningin kon worden gekroond. Na haar kroning heeft Wilhelmina onder meer twee wereldoorlogen en een grote economische crisis meegemaakt. In de serie worden deze gebeurtenissen belicht met behulp van bezoeken aan bekende plekken en gesprekken met deskundigen.



Dieuwertje Blok presenteert de serie aan de hand van de vele standbeelden die van koningin Wilhelmina zijn gemaakt. Van alle Oranjes is Wilhelmina namelijk degene van wie de meeste beelden van steen of brons zijn gemaakt. Actrice Ricky Koole speelde Wilhelmina eerder in een minidramaserie en spreekt in de NTR-reeks citaten van Wilhelmina in voor de voice-over.