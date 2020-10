NPO stopt met cultuurprogramma Mondo van Nadia Moussaid

Mondo wordt sinds begin dit jaar gemaakt en was de opvolger van de gestopte programma's VPRO Boeken en Vrije Geluiden. De presentatie is in handen van Nadia Moussaid.



Volgens Gijs van Beuzekom, netmanager van NPO 2, sluit Mondo onvoldoende aan bij het publiek en is het besluit om te stoppen in overleg met de VPRO gemaakt. ,,Liefhebbers van kunst en cultuur blijven bij NPO 2 aan het juiste adres: onze programmering ontwikkelt zich continu en we zijn altijd in gesprek over nieuwe plannen.”



De VPRO vindt het jammer dat het programma stopt. ,,Zowel in het televisieprogramma als op het onlineplatform van Mondo hebben we geprobeerd een nieuwe koers in te slaan en de kunst- en cultuurwereld in al haar facetten te vangen", zegt een woordvoerder. ,,Het afgelopen jaar hebben we Mondo met heel veel plezier en toewijding gemaakt en we zullen dat ook de komende uitzendingen nog blijven doen.”



De omroep denkt na over een nieuw programma op het gebied van kunst en cultuur.