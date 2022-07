NPO: ‘Ook wij vinden dat het publieke bestel moet veranderen’

De kritiek: Het Nederlandse omroepbestel dreigt in de huidige vorm aansluiting te missen bij de huidige tijd. Het systeem is niet ingericht op de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de verandering van de mediamarkt. De nadruk ligt te veel op organisaties in plaats van inhoud, de verantwoordelijkheid van het bestel is te versnipperd en het is onduidelijk wie in het bestel exact welke taken en verantwoordelijkheden draagt. Als er geen veranderingen worden doorgevoerd, zal het bestel in de toekomst steeds meer losse omroeporganisaties kennen met steeds minder maatschappelijke binding, waarschuwt het CvdM. ,,Dat er iets moet veranderen aan het publieke bestel, vinden wij ook”, zegt Leeflang. ,,Het is nu niet beheersbaar.”

Staatssecretaris Gunay Uslu (Media) stelt op korte termijn een onahankelijke commissie samen die het kabinet advies gaat geven over het toelaten van nieuwe omroepen en hoe de publieke omroep mogelijk aangepast kan worden. ,,Ze heeft met grote interesse kennis genomen van het onderzoek van het Commissariaat”, aldus een woordvoerder.

Als het aan het Commissariaat voor de Media ligt, zou er een bestel moeten komen met een breed, onafhankelijk, pluriform media-aanbod dat kijkers helpt een mening te vormen. In een herzien bestel moet de publieke opdracht in een meer centrale vorm worden aangestuurd. Het is volgens het commissariaat overigens logisch dat het bestel niet meer voldoet. ,,Het huidige mediabestel komt voort uit de tijd dat de Nederlandse samenleving in ideologische zuilen verdeeld was”, stelt het rapport. Dit systeem was ‘in 1920 een logische en bij de samenleving passende inrichtingsvorm’.

De NPO beaamt dat. Leeflang: ,,We gaan nu eerst samen met de omroepen en andere betrokken partijen praten over hoe we het publieke bestel beheersbaar en duurzaam naar de toekomst krijgen, om daarna met een open mind de dialoog aan te gaan met de onafhankelijke commissie. Vanzelfsprekend werken we samen met de omroepen ook nu al aan het toekomstbestendig maken van ons bestel. We benadrukken in dit kader het unieke karakter van ons bestel en het belang van externe pluriformiteit. We zijn het aan ons publiek verplicht om onze gezamenlijke publieke mediaopdracht ook in de toekomst optimaal te kunnen blijven realiseren. De NPO is het met het Commissariaat voor de Media eens dat een publieke omroep essentieel is voor het functioneren van onze democratie. De maatschappelijke waarde van de publieke omroep is nog altijd onverminderd groot.”