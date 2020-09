NPO ontving al ruim 1000 voorstellen van kijkers voor Jouw Idee op TV

Linda Hakeboom geeft update over ziekte: ‘Ik krijg de zwaarste chemothera­pie’

7 september Linda Hakeboom heeft via Instagram Stories een update gegeven over de behandeling van de borstkanker die afgelopen maand bij haar is geconstateerd. Vorige week werd duidelijk dat ze uitzaaiingen heeft. ,,Het goede nieuws is dat het alleen in de lymfe zit.”