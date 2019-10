NPO klopt bij minister aan om geld voor Eurovisie Songfestival

Hoeveel de NPO van Slob vraagt, wil het ministerie niet kwijt. Bestuursvoorzitter Shula Rijxman noemde eerder een bedrag van 15 à 20 miljoen euro. Maar volgens ingewijden vraagt de NPO inmiddels om een bescheidener bedrag. Ook de NPO wil nog geen bedrag noemen, maar bevestigt wel in gesprek te zijn met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ,,Zolang dit gesprek loopt, doen wij daarover geen uitspraken", aldus een woordvoerder.



Al vrijwel meteen nadat duidelijk was geworden dat Nederland de volgende editie van het muziekspektakel mag organiseren, gingen stemmen op dat ook het kabinet de portemonnee zou moeten trekken. Maar tot dusver houdt het kabinet de boot af. Zo zei minister-president Mark Rutte de dag nadat Duncan Laurence in mei het Eurovisie Songfestival had gewonnen al dat hij niet van plan was geld vrij te maken voor de organisatie van het festijn in Nederland. ,,We gaan eerst kijken hoe het loopt, maar om er nou meteen belastinggeld in te steken", zei de premier in WNL op zondag. ,,Jullie hebben nog een aardig budget.”



Minister Slob zei vorige maand nog niet van plan te zijn de portemonnee te trekken. Rotterdam moest eerst maar eens kijken ‘wat er kan binnen de begroting’.