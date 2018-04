NPO gaat vol voor natuur en een Duits sprekende Barry Atsma

De NPO sloot recent een driejarige overeenkomst met BBC Worldwide en sleepte daarmee onder meer de uitzendrechten binnen van de gloednieuwe natuurserie Dynasty. Met de nieuwste filmtechnieken werden verschillende dierenkolonies (waaronder leeuwen, chimpansees en keizerpinguïns) voor een periode van liefst van twee jaar gevolgd. De voice-over is van de iconische filmmaker David Attenborough.

De reeks is waarschijnlijk komend najaar te zien bij de EO op NPO 1 waar eerdere natuurseries als Planet Earth soms bijna 2 miljoen kijkers per aflevering trokken. Naast Dynasty komt ook de wildlife-reeks Serengeti over de flora en fauna in het Afrikaanse Serengeti-gebied op tv bij de NPO.

Volledig scherm © Theo Webb/BBC

Kommissar Rex

,,Ik ben blij dat we het contract met BBC Worldwide opnieuw hebben weten te verlengen’’, zegt directeur video Frans Klein namens de NPO. ,,Het zijn educatieve en zeer onderhoudende programma’s waar we een breed publiek een groot plezier mee doen. Natuurbeleving- en behoud is voor ons als publieke omroep een heel belangrijk onderwerp.’’

De NPO wist bij de jaarlijkse MIP-beurs in Cannes, waar de internationale tv-wereld samenkomt, ook de hand te leggen op de Duitse thrillerreeks Bad Banks over de internationale bankencrisis, met een hoofdrol voor de Nederlandse Barry Atsma. Zijn tegenspeler is Tobias Moretti, bekend van Kommissar Rex. AVROTROS zendt de serie uit.

KRO-NCRV brengt verder het Britse kostuumdrama Vanity Fair met Olivia Cooke, die momenteel als actrice doorbreekt in de bioscoophit Ready Player One van Steven Spielberg. De omroep zendt ook nieuwe Scandinavische series uit waaronder The Lawyer, Modus II, Beck, Springvloed seizoen 2, Sandham Murders seizoen 3 evenals het laatste seizoen van het thrillerfenomeen The Bridge.

,,Buitenlandse series blijven heel belangrijk voor de publieke omroep’’, stelt hoofd aankoop Hans Schwarz van de NPO. ,,Terwijl ik vijf jaar terug wel eens dacht: hoe gaat die toekomst eruit zien?’’ Hij doelt vooral op de opkomst van platforms als Netflix bomvol eigen én aangekochte series. ,,Ik merk dat seriemakers juist iets minder happig zijn op Netflix dan in het begin.’’

Schwarz vervolgt: ,,Het is leuk voor een producent om een deal met Netflix te sluiten, maar je hebt vervolgens alleen een zak geld. Netflix communiceert nooit de cijfers. Makers maken nu weer afspraken met zenders per land om te weten hoeveel mensen en wie precies naar hun series kijken. Daarnaast, met veel producenten hebben wij een goede band opgebouwd waardoor voor ons soms uitzonderingen worden gemaakt. Dat we bijvoorbeeld een reeks krijgen die pas een jaar later op een Netflix of Amazon verschijnt.’’