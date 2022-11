NPO blijft, ook na kritiek waakhond, opdrachtgever DWDD-onderzoek

Het Commissariaat voor de Media maakt zich zorgen over de onafhankelijkheid van het onderzoek dat de NPO heeft aangekondigd naar de werkcultuur bij het programma DWDD . Volgens de mediawaakhond, die toezicht houdt op het naleven van de Mediawet, zou niet alleen de uitvoering maar ook het geven van de opdracht voor het onderzoek in onafhankelijke handen moeten liggen. De NPO zwicht niet voor de kritiek.

Het Commissariaat heeft bij de NPO en het ministerie aangegeven deze taak op zich te willen nemen, meldt een woordvoerder vanmorgen aan het ANP.

,,De NPO en in ieder geval een van zijn leidinggevenden is - kort gezegd - te veel onderwerp van onderzoek om zelf opdrachtgever te kunnen zijn’’, aldus de mediawaakhond. NPO-directeur Frans Klein, die eerder als directeur van de Vara verantwoordelijk was voor het programma, legde gisteren voorlopig zijn functies neer. Volgens het Commissariaat moet elke schijn van sturing, ook bij het verstrekken van de opdracht voor het onderzoek, voorkomen worden. ,,Het opdrachtgeverschap kan ook bij een andere partij liggen, zolang het maar niet de NPO of BNNVara is en de onafhankelijkheid maar gewaarborgd is.’’

Het Commissariaat wijst erop dat eerder deze week ook Mariëtte Hamer, de regeringscoördinator grensoverschrijdend gedrag, en BNNVara-directeur Suzanne Kunzeler hierop hebben gewezen.

Ondanks de kritiek blijft de NPO de opdrachtgever van het onderzoek, laat een woordvoerder van de NPO woensdag weten. ,,De raad van bestuur van NPO heeft in goede samenspraak met het ministerie van OCW vastgesteld dat er een extern, onafhankelijk onderzoek moet komen en dat de NPO hierbij als opdrachtgever zal fungeren”, meldt de zegsman. ,,Eind deze week zal de raad van bestuur van NPO de staatssecretaris informeren over de aanpak voor dit onderzoek. Het onderzoek zal extern worden belegd, waarbij uiteraard alle waarborgen voor onafhankelijkheid in acht worden genomen.”

Grensoverschrijdend gedrag

Het NPO-onderzoek richt zich op de vraag welke signalen over misstanden er zijn geweest en wat er met die signalen is gebeurd. Klein was destijds als mediadirecteur van BNNVara nauw betrokken bij de opnames van De wereld draait door en kreeg later een functie als directeur Video bij de NPO.

Het onderzoek volgt op een artikel in de Volkskrant die tientallen oud-medewerkers van DWDD heeft gesproken. Zij spreken van ‘extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen’ door onder anderen Matthijs van Nieuwkerk. Klein zei in de krant niet van grensoverschrijdend gedrag achter de schermen geweten te hebben. Hij erkende dat sommige uitspraken van Van Nieuwkerk ‘te ver’ gingen, maar zei dat het ook ‘de werkcultuur’ was. Van Nieuwkerk heeft inmiddels de samenwerking met de omroep verbroken. De NTR heeft Van Nieuwkerk van alle programma’s die hij maakte rond de Top 2000 gehaald.

