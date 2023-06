NOS Sport heeft nieuwe hoofdredacteur: Gert-Jaap Hoekman volgt Maarten Nooter op

Gert-Jaap Hoekman wordt de nieuwe hoofdredacteur van NOS Sport. Dat is zojuist bekendgemaakt aan de redactie. Hoekman, die nu nog hoofdredacteur is van NU.nl, volgt Maarten Nooter op, die zijn functie had neergelegd toen er misstanden over de cultuur op de sportredactie aan het licht kwamen.

,,Er is de afgelopen maanden veel gezegd en geschreven. Ik heb vooral heel veel zin om met al mijn nieuwe collega’s iets moois op te bouwen”, aldus de 42-jarige Hoekman in een eerste reactie. Hij verruilt per 1 september na tien jaar het hoofdredacteurschap van NU.nl voor NOS Sport. Daar wordt hij verantwoordelijk voor de redactie en de journalistieke koers. ,,Het is een geweldige eer om leiding te mogen geven aan de grootste sportredactie van Nederland.”

Een van de eerste taken van Hoekman is het formeren van een nieuwe hoofdredactie, want op 12 maart trad de voltallige hoofdredactie van NOS Sport terug. Het besluit was ‘in goed onderling overleg’ met de NOS-directie genomen, nadat de vierkoppige leiding - naast Nooter ook adjunct-hoofdredacteuren Pim Marks, Selma Schuurman en Ewoud van Winsen - onder vuur was komen te liggen.

Een paar dagen daarvoor verscheen een artikel van de Volkskrant waarin werd geschreven dat onder anderen presentator Tom Egbers grensoverschrijdend gedrag zou hebben vertoond op de sportredactie. Hij is sindsdien niet meer op tv geweest. De Volkskrant voerde gesprekken met 32 medewerkers over de cultuur bij NOS Sport. Daaruit kwam een beeld naar voren waarin onder anderen een aantal beeldbepalende personen, onder wie presentatoren, commentatoren en verslaggevers zich onaantastbaar wanen en structureel de hand boven het hoofd wordt gehouden. De hoofdredactie zou onvoldoende in de gaten hebben gehad hoe giftig de werksfeer was.

Meer dan honderd meldingen

De werksfeer zou al langer niet goed zijn bij NOS Sport. Externe vertrouwenspersonen kregen de laatste periode meer dan honderd meldingen over misstanden. Dat ging over specifieke meldingen, maar ook over de cultuur die heerste op de redactie. Die zou te veel gericht zijn op resultaat en te weinig op de werknemers.

De NOS maakte zelf excuses aan melders van misstanden, waar vaak niets aan werd gedaan. Nadat de NOS dat meldde kwamen er veel verhalen los, onder anderen van journalist en oud-profwielrenster Marijn de Vries en presentatrice Aïcha Marghadi. Zij zijn allebei bij de NOS vertrokken.

Gerard Timmer, algemeen directeur van de NOS, is blij met de komst van Hoekman. ,,Met hem zijn we erin geslaagd de journalistieke en hoofdredactionele senioriteit in huis te halen die we wensten voor NOS Sport. Gert-Jaap beschikt over een open persoonlijkheid en een menselijke benadering. Ook zijn aan de dag gelegde visie op de potentie voor NOS Sport, zowel inhoudelijk als ten aanzien van de digitale strategie, in een mediawereld die zich snel ontwikkelt zal bijdragen aan de verdere versterking van de positionering van NOS Sport.”

