NOS-journalist Robert Bas stopt volgend jaar

,,De straatterreur en de staatsterreur, zoals ik het altijd maar noem, maken het werk wel minder leuk", vertelt Bas, die eerder onder meer bij het ANP werkte. ,,En de journalistiek beheerst 24 uur per dag mijn leven - ik sta altijd standby. Dat is intensief. Binnenkort word ik 54; dan ga je het toch merken als je weer de hele dag achter zo'n demonstratie hebt aangelopen."



De journalist is van plan met zijn vrouw naar Transsylvanië te verhuizen. ,,Ik wil het eerste jaar niets doen, behalve een paar projecten met zwerfhonden en de opvang van kinderen", bekent Bas. ,,Ik kijk ernaar uit weer tijd te hebben voor mijn muziek. Ik speel blaasbas en bandoneon maar kom er nu bijna niet aan toe. We hebben gespaard en kunnen daar de komende jaren van leven. Niet luxe, maar ik ben ook niet zo'n luxe-beest."



Het tweetal heeft een huisje gekocht in een middeleeuws stadje. ,,En een hele oude boerderij ergens in de bergen. Het is fantastisch mooi. Met name op de boerderij zitten we echt tussen de beren en de wolven.”