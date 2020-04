NOS, geef ons virologen die op eenvoudige vragen eenvoudige antwoorden geven

VIDEO Slumdog Millionai­re-ac­teur Irrfan Khan overlijdt op 53-jarige leeftijd

11:22 De Indiase acteur Irrfan Khan is vandaag op 53-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn woordvoerder volgens persbureau Reuters. Khan, die kanker had, stierf vredig in het bijzijn van zijn familie.