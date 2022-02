NOS en IOC hadden miscommunicatie over China-incident

Britse Lowri (12) ziet droom uitkomen door Encanto: Disneyhel­din draagt bril

Een 12-jarig Brits meisje dat drie jaar geleden een brief schreef aan Disney met de vraag of er een brildragend personage kon worden gemaakt, is in haar nopjes met de nieuwste film Encanto. Ze noemt hoofdpersoon Mirabel ‘grappig en dapper’ en is blij dat het karakter niet wordt neergezet als ‘nerd’ of ‘studiebol’.

