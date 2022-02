NOS-correspondent wordt live uit beeld weggetrokken door Chinese beveiliger

NOS-correspondent Sjoerd den Daas is door een Chinese beveiliger ruw onderbroken tijdens een liveverbinding met de studio in Nederland. Hij moest daardoor zijn optreden afbreken.

Den Daas stond vlak bij het stadion in Peking waar straks de openingsceremonie van de Olympische Spelen plaatsvindt. Terwijl hij staat te vertellen wat China zo meteen laat zien, komt er een beveiliger op hem af en trekt hem aan zijn arm uit beeld. Den Daas stribbelt tegen en zegt iets in het Chinees tegen de beveiliger, maar die is onverbiddelijk.

,,We worden hier inmiddels weggetrokken", zegt de correspondent. ,,We zijn net al uit een ander gebied gezet, dus ik vrees dat we later even bij je moeten terugkomen”, zegt hij tegen de ietwat geschrokken Journaal-lezeres Saïda Maggé, die concludeert dat dat inderdaad de beste optie is. De NOS laat in een reactie weten dat Den Daas in orde is en later in de uitzending zijn verhaal kon vervolgen.

Pijnlijke illustratie

NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff noemt het ‘een pijnlijke illustratie’ van hoe het is gesteld met de persvrijheid in het land. ,,Sjoerd heeft al vaker verteld en laten zien dat het in China als journalist moeilijk is. Er is een verregaande neiging om de vrijheden in te perken, en door corona is dat misschien nog wel sterker.”

Gelauff zegt niet te begrijpen waarom de beveiliger ingreep. ,,Ik heb Sjoerd nog niet gesproken, maar van wat ik zag op de beelden had ik niet het idee dat hij erg in de weg stond.” Hij hoopt dat Den Daas en de andere journalisten in vrijheid hun werk kunnen doen. ,,Bij de Olympische Spelen maar ook bij andere onderwerpen.”

