NOS-correspondent stopt na 25 jaar vanwege longziekte

Godfroid was sinds 1999 afwisselend correspondent in Belgrado en Moskou. Hij deed onder meer verslag van de Kosovo-oorlog in 1999 en de val van president Milosevic in 2000. In 2014 deed hij verslag van de Maidanrevolutie in Oekraïne, de annexatie van de Krim en het neerhalen van vlucht MH17. Vorig jaar versloeg hij voor de NOS de oorlog in Oekraïne.