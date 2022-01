NOS bereikt miljoenen kijkers met nostalgische Elfstedenjournaals

De best bekeken uitzending van het Elfstedenjournaal werd om 20.30 uur uitgezonden op NPO 1. In totaal keken 940.000 mensen de hele uitzending, wat goed is voor een vermelding in de top 10 van best bekeken programma’s van de dag. Meer dan 2 miljoen mensen zagen een deel van deze uitzending, die een uur duurde.



Het Elfstedenjournaal van 19.55 uur werd door 1,2 miljoen mensen bekeken. Maar omdat dit een heel korte editie was, staat deze niet in de lijst met best bekeken programma’s. Om in de lijst te belanden, moet een programma minimaal 10 minuten duren.