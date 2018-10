Noren leven mee met prinses Mette-Marit die ernstige longziekte heeft

Volgens Mette-Marit, zo vertelde ze onlangs, wordt ze behandeld in de Universiteitskliniek Rikshospitalet in Oslo. ,,Ik heb last van zuurstofgebrek, hoesten en ademnood‘’, aldus de prinses. ,,Ik heb al enkele jaren gezondheidsproblemen. En nu kennen we de oorzaak.”

Longfibrose is een onomkeerbare aandoening die te behandelen is met ontstekingsremmers en medicijnen die het afweersysteem in toom houden. De ziekte, die zich meestal openbaart bij patiënten die veel ouder zijn dan Mette-Marit, heeft zich bij de prinses langzaam ontwikkeld. Noorse media stellen dat de ziekte bij Mette-Marit in een vroeg stadium is ontdekt. Was dat later gebeurd, dan was haar levensverwachting waarschijnlijk nog maximaal twee jaar geweest. ,,Mijn doel is nog steeds om zo veel mogelijk te werken en zo veel mogelijk aan officiële gelegenheden deel te nemen”, aldus de moeder van drie kinderen.