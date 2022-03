Noortje van het Jeugdjournaal verslaat de oorlog in Oekraïne: ‘We kiezen ook voor een beetje feelgood’

update Bijna miljoen kijkers zien hoe MAFS-Ar­jan huwelijk met Maurice via brief verbreekt

Het is over en uit tussen Married at First Sight-deelnemers Arjan en Maurice. Dat werd gisteravond pijnlijk duidelijk in een aflevering waarin Maurice in een restaurant wachtte op de komst van Arjan, maar het moest doen met een brief die hij in zijn handen geduwd kreeg. ‘Voor mij zit een relatie er niet in. Om dit verder te onderzoeken, is ook niet nodig’, luidden de woorden van Arjan.

7:49