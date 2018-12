Noortje Herlaar vervangt Halina in Couperus-stuk

Herlaar was in 2007 al te zien bij ITA (toen nog Toneelgroep Amsterdam) in een theaterbewerking van Kleine Zielen van Couperus. De reprise met Herlaar zal in april in Parijs te zien zijn. De voorstelling keert vooralsnog niet terug in de Nederlandse theaters, meldt een woordvoerder van ITA.

De Stille Kracht speelt zich af op Java aan het eind van de negentiende eeuw. Resident Van Oudijck en zijn promiscue vrouw hebben relatieproblemen, terwijl Indonesische vrijheidsstrijders een guerrilla-oorlog voeren tegen de Nederlandse onderdrukkers.



De 33-jarige Noortje, die onlangs met Barry Atsma dochtertje Bobbi kreeg, is vanaf woensdag in de Nederlandse bioscopen te horen in de nagesynchroniseerde versie van de Disneyfilm Mary Poppins Returns. De actrice brak in 2010 door toen zij de finale van de talentenjacht Op zoek naar Mary Poppins won en de hoofdrol kreeg in de Nederlandse versie van de succesmusical.