Nooit gebruikt materiaal films Monty Python gevonden

Het archief, opgebouwd tussen 1965 en 1987, bestaat in totaal uit zo'n vijftig notitieboekjes met aantekeningen van Palin over twee Python-films: Holy Grail en Life of Brian. Behalve ongebruikte scriptideeën staat er ook een alternatief einde voor Monty Python and the Holy Grail in. Volgens The Times laat het zien hoe de verhaallijn van een film tijdens het hele productieproces verandert. Controversieel materiaal werd eruit gehaald en andere scènes werden geschrapt vanwege het budget.