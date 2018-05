Nog weinig animo voor openluchtconcertjes Waylon in Eurovisiestad Lissabon

Waylon, die voor deze gelegenheid niet zijn ESF-outfit had aangetrokken en zijn cowboylaarzen had ingeruild voor gympies, riep het groepje toehoorders op toch vooral mee te zingen en dansen met zijn countryrocker. ,,Zing maar mee. Of dans maar mee. Want ja, dansen mag ook'', aldus de zanger die recent veel opzien baarde met zijn eerste repetitie in de arena waar het internationale liedjesfestijn plaatsvindt.