'Nog steeds niet gescheiden Brad Pitt en Angelina Jolie kibbelen over kinderen'

Brad Pitt (54) en Angelina Jolie (42) komen maar niet uit een goede voogdijregeling voor hun kinderen. Volgens Amerikaanse media is de echtscheiding van de twee nog steeds niet officieel rond, omdat ze blijven discussiëren over wanneer hun drie zoons en drie dochters waar verblijven.

Heet hangijzer zouden de opnames zijn die Angelina deze zomer heeft voor de sequel van Maleficent. De film wordt in Londen opgenomen en de actrice zou haar kinderen willen meenemen. Brad werkt deze zomer aan Quentin Tarantino's nieuwe film in Los Angeles, en gaat er kennelijk niet mee akkoord de zes maandenlang niet te zien.

Volgens Us Weekly wonen Maddox (16), Pax (14), Zahara (13), Shiloh (12) en tweeling Vivienne en Knox (9) in principe bij hun moeder in Los Angels. Ze zouden een paar keer per week naar hun vader gaan. De twee exen zouden woningen bij elkaar in de buurt hebben gekocht, opdat de kinderen makkelijk van huis kunnen wisselen.

Het koppel maakte in september 2016 bekend na een huwelijk van twee jaar uit elkaar te gaan. Brad Pitt en Angelina Jolie kregen in 2005 een relatie, nadat ze verliefd werden op de set van Mr en Mrs Smith. De acteur was destijds nog getrouwd met actrice Jennifer Aniston. Pitt en Jolie maakten in april 2012 bekend verloofd te zijn.

Problemen

In 2015 liet Angelina doorschemeren dat zij en Brad 'zo hun problemen hebben'. ,,We hebben ruzies en problemen zoals ieder koppel die heeft'', vertelde de actrice aan de Britse krant The Telegraph. ,,We hebben dagen dat we gek van elkaar worden en ruimte nodig hebben.''

Jolie was, voor haar verbintenis met Pitt, twee keer eerder getrouwd. Echtgenoot nummer één was de Britse acteur Jonny Lee Miller. Ze trouwden op 28 maart 1996. Tijdens de huwelijksceremonie droeg Jolie een zwarte rubberen broek en een wit T-shirt waarop ze de naam van de bruidegom in haar bloed had geschreven. Jolie en Miller gingen anderhalf jaar later uit elkaar en scheidden op 3 februari 1999.

Turbulent

In 1999 ontmoette Jolie de 20 jaar oudere Billy Bob Thornton, die destijds verloofd was met actrice Laura Dern en al vier keer gescheiden was. Jolie en Billy trouwden op 5 mei 2000 en het huwelijk werd al gauw een favoriet onderwerp van de roddelpers dankzij bizarre publieke liefdesbetuigingen als het dragen van elkaars bloed in een ampul aan een ketting. Jolie en Thornton gingen in juni 2002 uit elkaar en scheidden op 27 mei 2003. Over de scheiding verklaarde Jolie dat ze heel plotseling uit elkaar waren gegroeid.