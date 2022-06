Nog klein aantal kaarten Stones beschikbaar

Voor het concert van The Rolling Stones vanavond in Amsterdam is nog een ‘klein aantal kaarten’ over. Dat laat concertorganisator Mojo desgevraagd weten. Het is de eerste keer in vijf jaar dat de Stones optreden in Nederland.

Volgens het concertbureau ‘komt het zeker bij zo’n grote show vaker voor dat er nog kaarten vrijkomen’. Een woordvoerder stelt dat het om ‘een heel klein restant gaat. Het is lastig dat mensen denken dat een show uitverkocht is omdat de kaarten bij de start van de verkoop direct weg waren. Maar het loont dus zeker om in de dagen vóór een show nog eens te kijken’

Zowel voorman Mick Jagger als The Rolling Stones besteedden via hun sociale media zondagavond nog aandacht aan hun optreden in Amsterdam. De Britse band geeft een concert in de Johan Cruijff ArenA. De show maakt deel uit van het Europese SIXTY tournee, naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van The Rolling Stones. De band trapte die tour op 1 juni af in Madrid.

De laatste keer dat de mannen in Nederland waren, was in 2015. Toen deed de groep twee concerten; in de Johan Cruijff ArenA en in het GelreDome. Tijdens die shows zat Charlie Watts nog achter het drumstel. De muzikant overleed vorig jaar op 80-jarige leeftijd. Steve Jordan drumt sindsdien bij The Rolling Stones.

