Nog een vermeend slachtoffer Jeroen Rietbergen stapt naar politie: ‘Er is overtuigend bewijs’

Op zijn eigen Twitter laat de advocaat weten waar de vrouw melding van maakt. ,,De vrouw maakt melding van meerdere feiten waaronder ook een ernstig zedenfeit’', schrijft Diekstra. ,,De vrouw is ook in het bezit van overtuigend bewijs ter onderbouwing van hetgeen haar is aangedaan. Dit bewijs is inmiddels veilig gesteld’', voegt hij toe. Diekstra schrijft ook dat de vrouw voorlopig anoniem wil blijven, ‘maar ze sluit niet uit dat zij op enig moment in de openbaarheid zal treden.’

Afgelopen donderdag kwam de Boos-aflevering over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij The Voice of Holland online. Negentien vrouwen deden tegenover maker Tim Hofman hun verhaal over bandleider Rietbergen, vijftien over een regisseur en er liggen twee aangiften tegen coach Ali B, waarvan een naar verluidt door een oud-kandidaat van het RTL-programma. Een van die aangiften is wegens verkrachting, zo vertelde de aanklaagster in de aflevering. Ook over voormalig coach Marco Borsato waren meldingen gekomen van onzedelijke betastingen.