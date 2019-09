Nog een Smallville-acteur in ‘sekssekte’ NXIVM

Johan Derksen: Dat gehuil in Beste Zangers, weerzinwek­kend!

7:10 Johan Derksen (70) begint zaterdag aan zijn derde muziekprogramma The Sound of The Blues & Americana. Pas in mei 2020 is hij weer een avondje vrij. ,,Ik ben blij als ik ’s nachts weer naast moeder de vrouw lig.”