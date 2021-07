Noa Zwan was 14 toen ze werd gevraagd om zwanger te spelen: ‘Ik was bang dat ik het niet zou kunnen’

Will Smith tast diep in de buidel voor 4th of Ju­ly-vuurwerk­show in New Orleans

5 juli Will Smith heeft zich van zijn gulle kant laten zien door een rekening van zo’n 100.000 dollar (85.000 euro) te betalen voor een vuurwerkshow in de stad New Orleans. Dankzij Wills gift konden bewoners tijdens de viering van Amerika’s onafhankelijkheid op 4 juli genieten van een spectaculaire vuurwerkshow. Dit meldt The Hollywood Reporter.