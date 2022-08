Noa Vahle gaat hockey presenteren bij Viaplay: ‘Een mooie kans’

Kampioen Bloemendaal reist zaterdag af naar Den Bosch voor de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. De uitzending begint om 16.00 uur. ,,Het is prachtig dat Viaplay mij de gelegenheid biedt om meters te maken als presentatrice van het hockey”, aldus Noa Vahle. ,,Een mooie kans om me verder te ontwikkelen. Ik kijk er ook naar uit om naast voetbal een andere sport te presenteren. Hockey past precies in dat plaatje, aangezien ik het zelf twaalf jaar heb gedaan en het tot de A1 van Laren heb geschopt. Toen ik een jaar of 12, 13 was droomde ik van het Nederlandse hockeyteam. Dat is niet gelukt, maar ik vind het mooi om straks langs het veld te staan en hockey op het hoogste niveau met Viaplay naar een breder publiek te brengen.”



Op zondag 4 september is het de beurt aan Anne-Greet Haars. Op die dag speelt de regerend kampioen van de Hoofdklasse Dames, Den Bosch. Zij betreden het veld van HGC in Wassenaar waar een Super Sunday op het programma staat want ook de heren van HGC komen dan in actie en nemen het op tegen Kampong. De uitzending start met de dames om 12.15 uur, de heren spelen om 14.45 uur. ,,Ik heb vroeger wel voor de camera gestaan, maar dit is een spannende nieuwe stap voor me,” zegt Haars. ,,Ik presenteer sinds ruim een jaar op de radio en heb mijn ambities voor presentatie op tv niet onder stoelen of banken gestoken. Hockey is daarbij een warm bad, aangezien ik het zelf heb gespeeld op het hoogste niveau in de jeugd.”