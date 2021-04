Noa schaamt zich soms voor moeder Linda de Mol: ‘Je hóéft niet alles te vertellen’

Noa deelt geregeld kiekjes met haar moeder op haar Instagram-account en de band tussen de twee is dan ook ijzersterk. En ja, natuurlijk kan de blondine zich wel eens ergeren aan de bemoeienis van haar moeder. ,,Ik weet dat het lief bedoeld is, maar soms denk ik: je hoeft me niet óveral op te wijzen. Ik ben al drie jaar het huis uit, dus laat het af en toe even los.” Toch hebben Noa en Linda dagelijks contact en heeft Noa bijvoorbeeld dierbare herinneringen aan de bijzondere vakanties van het gezin.



Er waren ook minder leuke tijden, zoals rond de scheiding van haar ouders, legt Noa uit. ,,In het begin zag ik alleen de leuke dingen: ik kreeg een Nokia zodat ik kon sms’en, maar ik kon er ook Snake op spelen. Bij papa thuis mocht ik een nieuw bed uitzoeken. We gingen voortaan twee keer op vakantie en tijdens verjaardagen kregen we dubbel cadeautjes.”



Maar later kwam Noa tot het besef ze haar moeder ook wel eens onbewust pijn heeft gedaan. ,,Bij papa mochten we pizza eten, zij kookte elke dag groenten. Dus dan zeiden we: ‘Nou, bij papa hoeven we die niet.’ Laatst hoorde ik haar in de podcast van Roel van Velzen over de scheiding. Toen dacht ik: jeetje mam, wat heb jij dat toen goed gedaan.”