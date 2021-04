Nikkie staat sexy langs het hockeyveld en Abbey blijkt gevaar voor De verraders

Mannelijke BN'ers omgetoverd tot dragqueens voor nieuw programma

16 april Voor het nieuwe RTL 4-programma Make Up Your Mind laten zeven bekende Nederlandse mannen zich omtoveren tot dragqueens. Een panel moet raden welke BN’er achter welk personage zit. De eenmalige uitzending is op 15 mei te zien bij RTL 4, maakte de zender vandaag bekend.