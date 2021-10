Nikkie Plessen zet superfan met syndroom van Down in als fotomodel voor kledingmerk

Een paar weken geleden deed de kapster van Iris een oproep op Facebook: Iris is gek van Plessens kledingmerk en zou dolgraag fotomodel worden voor NIK&NIK. ‘Nu heeft zij naar mijn idee de capaciteit om model te worden, want ze is heel fotogeniek en talentvol en ik wil haar graag helpen.’ Lizette, zoals de kapster heet, vroeg haar volgers om het bericht massaal te delen, in de hoop dat haar oproep Nikkie Plessen zou bereiken.



Dat lukte. Plessen twijfelde geen moment toen ze het bericht zag en besloot de grote droom van Iris werkelijkheid te laten worden. Vandaag was het zover: Iris mocht, gehuld in kleding van NIK&NIK, voor de camera poseren als model.



‘Kijk haar eens stralen op onze shoot! Lieve Iris, wat was je goed! En belangrijker nog, volgens mij heb je onwijs genoten. Wij hebben in ieder geval fantastische beelden voor NIK&NIK’, schrijft Plessen bij een aantal foto’s waarop te zien is hoe Iris zich uitleeft voor de lens van de camera.