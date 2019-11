Nikkie op weg naar Milaan, Britt spreekt zich uit tegen racisme

Presentator Winston Gerschtanowitz en Bas Smit ( hubby van Nicolette van Dam) hadden het reuze naar hun zin in de Johan Cruijff Arena, waar ‘onze jongens’ van Oranje gisteravond Estland met 5-0 versloegen. ,,Niet onze beste foto maar we hebben wel veel lol gehad.”

Ook presentatrice Britt Dekker spreekt zich uit tegen racisme; ze voert samen met dressuuramazone Judith Pietersen een paardendans op, op het nummer Never alone van 2 Brothers on the 4th Floor (...black and white dancing together...).