Nikkie neemt personeel mee naar Ibiza en Freek brengt beestachtige orgies onder de aandacht

VIDEO Bernice Berkleef wint Gouden Strop met Bloedsteen: ‘Dit is een jeugddroom’

5 juni Het boek Bloedsteen van Bernice Berkleef is de winnaar van de Gouden Strop 2021, de prijs voor het beste spannende boek. ,,Ik ben helemaal overdonderd. Ik dacht: we hebben allemaal gelijke kansen, maar als het je tweede boek is en je bent 35 jaar, dan is dit surrealistisch. Dit is een jeugddroom”, zei de schrijfster bij de uitreiking.