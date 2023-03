Nikkie gaat voor naveldiep decolleté en Sylvie werkt aan zichzelf

met video De Mol verschool zich 's nachts op het toilet: ‘Ik appte mijn verloofde voor advies’

‘s Nachts verschool hij zich op het toilet en nam alle scenario’s door. Hoe goed voorbereid ook, Jurre Geluk (31) was elke dag bang om betrapt te worden in het spelprogramma Wie is de Mol?. ,,Nu iedereen weet dat ik de Mol ben, voel ik me dertig kilo lichter”, verzuchtte hij zaterdagavond na de ontknoping, die door bijna 3,1 miljoen kijkers bekeken werd, op Paleis Soestdijk.