Nikkie de Jager werd vastgebonden en geslagen met vuurwapen bij overval

Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, werd in augustus vorig jaar met haar verloofde Dylan Drossaers overvallen in hun eigen huis . Vier overvallers hielden hen onder schot. De make-upartieste noemde de overval ‘een van de engste en meest traumatische gebeurtenissen in mijn leven’.

Twee verdachten, Hamza T. (22) en Eddie N. (24), staan voor de rechtbank in Rotterdam tijdens een inleidende zitting. Justitie verdenkt de twee ervan dat ze hun slachtoffers met kracht hebben vastgepakt en een vuurwapen tegen de borst hebben gedrukt. ,,We moeten jullie vastbinden. Jullie moeten een halfuur blijven zitten, anders komen we terug en heb je problemen”, riepen de overvallers daarbij. En: ,,Waar is de kluis?”

Derde verdachte gepakt

In de zaak van De Jager is gisteren nog een derde verdachte aangehouden in het buitenland, zei de officier. Deze man wordt ook verdacht van een inbraak in oktober in Mijnsheerenland en diefstal van gouden sieraden bij een inbraak in een woning in Hendrik-Ido-Ambacht in november.