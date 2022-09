Nikkie de Jager schudde haar molboekje leeg voor bruiloft: van taart tot BABS

Geen hippe of tropische trouwlocatie voor YouTube-sensatie Nikkie ‘Tutorials’ de Jager, maar een buitenbruiloft in haar vertrouwde Brabant die eindigde in een knalfeest in een partytent. Met het delen van de details van haar grote dag blijkt dat Nikkies Mollenboekje onmisbaar was in de voorbereidingen.

De trouwjurk

Die had wat voeten in de aarde. Nikkie (28) spreekt in haar laatste YouTube-video, die ze dinsdag online zette en richting een miljoen kijkers gaat, van een ‘drama’ dat haar overkwam met een designer, waardoor ze pas een kleine vijf maanden geleden aanklopte bij het wereldberoemde duo Viktor & Rolf. De heren maakten drie schetsen, die Nikkie zelf combineerde tot één traditioneel witte creatie. ‘Een smalle taille, veel glitters, diamanten overal en een gróte onderkant. Een enorme jurk die in mijn dromen voorbij kwam, maar dan nog beter.’

Volledig scherm De jurk van Nikkie de Jager. © Nikkie Tutorials

De muziek

Nikkie belde haar goede vriendin hitzangeres Davina Michelle met een ‘wild idee’ dat ze had over het moment dat ze naar het altaar zou lopen. ‘Het moest Always remember us this way van Lady Gaga worden. Ik weet niet hoe, maar ze zei ‘ja’. Ze kwam zelfs met het idee om violen toe te voegen. Zoals ze daar stond, zo kalm, het trok letterlijk de tranen uit de ogen van de mensen die erbij waren.’ Dylan werd door zijn moeder naar het altaar gebracht, Nikkies stiefvader gaf haar weg. ‘Iedereen stond werkelijk te brullen. Interessant was het, al die emoties. En ik werd daar natuurlijk ook emotioneel van.’

Volledig scherm Davina Michelle op de bruiloft. © Nikkie Tutorials

De trouwambtenaar

Opnieuw een naam uit het BN’ers-netwerk, en wel die van Radio 2-dj Jeroen Kijk in de Vegte. Hij bouwde twee jaar geleden een hechte vriendschap met Nikkie op toen zij hem ontmaskerde als de saboteur van de jubileumeditie van Wie is de Mol?. Een eer, vond de radiomaker het. ‘Er was zóveel liefde, die ouders zaten te stralen op de eerste rij. Het was echt heel leuk om te doen’, vertelde BABS Kijk in de Vegte in de show Jan-Willem Start Op!. Kijk in de Vegte zal in zijn speech ongetwijfeld Nikkies stiefbroertje Mikai hebben genoemd, die in 2018 overleed aan de gevolgen van kanker. Om hem stopte Nikkie eerder met een reguliere editie van Wie is de Mol?.

De weddingplanners

Op Instagram deelt Kijk in de Vegte een compliment uit naar ene Larissa Hart en actrice Sarah Chronis, die - jawel - ook in 2018 meedeed aan Wie is de Mol?. Zij organiseerden het ‘hele feest’. ‘Het was een feestje om dit ook met jou te mogen doen! Alleen maar liefde!’, reageert Chronis op Kijk in de Vegte.

De bruidstaart

Een torenhoog exemplaar met witte crèmelaag, versierd met petit fours, gevuld met oreokoekjes, witte chocolade en passievrucht. Van de hand van de Brabantse meesterpatissier Robèrt van Beckhoven. Omdat hij momenteel in de opnames van het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt zit, is hij te druk om over de taart te vertellen, maar hij was ‘prachtig’ volgens Nikkie. Wat de twee met elkaar gemeen hebben? Juist, Wie is de Mol?.

