Nikkie de Jager gaat Masked Singer-achtige show presenteren bij RTL

In de nieuwe entertainmentshow draait het om de vraag wie van de klonen in een professioneel ensemble de verborgen bekende Nederlander is. Tijdens de show zien we verschillende, picture perfect acts: denk aan een meerkoppige drum-, mime-, buikdans, vuurspuw- of Bollywood-routine. Zes personen (één BN’er en vijf klonen) in een ensemble die een act opvoeren, maar wie van de klonen is de échte? Dat is de hoofdvraag!



Het is de eerste presentatieklus voor Nikkie de Jager bij RTL. Ze deed al dingen voor AvroTros en maakte indruk als presentatrice van het Eurovisie Songfestival. Op het Televizier-Ring Gala werd ze beloond met de Zilveren Televizier-Ster voor beste presentatrice. Of Nikkie meer voor RTL gaat doen, is vooralsnog onduidelijk.