Nigeriaanse Rema voert Nederlandse Top 40 aan met Calm Down

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 27 augustus. In de lijst zien we 2 zittenblijvers, 3 binnenkomers, 17 stijgers en 18 zakkers

38 (--) CAMINO- Quique

Compay Segundo nam het nummer Chan Chan in 1985 voor het eerst op nadat hij het tot zich had gekregen… in een droom. Zijn nummer bleef dik tien jaar onbekend tot het door de Buena Vista Social Club werd opgenomen. De band én het nummer werden er wereldberoemd mee. Een Top 40-hit voor Chan Chan bleef trouwens wel uit.

Quique wist het voor elkaar te krijgen om zijn draai aan het nummer te mogen geven. De 25-jarige Nederlander scoort er nu zijn eerste Top 40-hit mee – Camino is één van de drie nieuwe binnenkomers in de lijst – op nummer 38.

8 ( 9) SNAP- Rosa Linn

Het Eurovisiesongfestival heeft in 2022 ook de Top 40 weten te vinden via de winnaars van Kalush Orchestra (en Stefania), de nummer 2 Sam Ryder (met Spaceman) en de Nederlandse inzending van S10 (met De Diepte). Negen weken na het festival kwam ook de Armeense inzending van Rosa Linn binnen in de Top 40. Snap is inmiddels zo succesvol geworden dat het een plekje heeft gekregen bij de 40 grootste hits van het Eurovisiesongfestival. Ze drukt deze week Shine, het nummer waarmee de Toppers in 2009 voor Nederland meededen, tot net buiten die Top 40.

In de lijst van deze week klimt Rosa Linn een plekje naar nummer 8.

3 ( 6) WORDS- Alesso & Zara Larsson

Alesso is de meest recente en 29e act uit Zweden die een top 3-hit in ons land weet te pakken. Words, zijn nummer met Zara Larsson, stijgt drie plaatsen en staat nu, op nummer 3, voor het eerst in de top 3. Zara Larsson stond zelf al twee keer eerder in de top 3 met Lush Life en Symphony. Met 3 top 3-hits is ze nu de Zweedse zangeres met de meeste top 3-hits. Die prestatie deelt ze overigens wel met Neneh Cherry die ook drie hits in de top 3 wist te zetten.

1 ( 2) CALM DOWN- Rema

As It Was neemt opnieuw afscheid van de eerste plek en heeft de Top 40 voor een record van 18 weken mogen aanvoeren. Harry Styles stond met zijn hit ook nog eens twee keer eerder op nummer 2 waardoor As It Was deze week voor de 21e week bij de beste 2 hits van ons land staat.

Rema pakt met Calm Down de eerste plaats. Hij is, na Wizkid, de tweede artiest uit Nigeria die de Nederlandse hitlijst weet aan te voeren. Calm Down is de 819e nummer 1-hit van ons land.

