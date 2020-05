Nieuwslezer Henk Blok neemt sabbatical: ‘Hopen dat een verre reis er nog in zit’

Boer Aad en Ingrid nog altijd stapelver­liefd: ‘We keken elkaar aan en het was goed’

8:38 Boer Aad (56), die in 2012 schitterde in Boer Zoekt Vrouw, is nog altijd dolgelukkig met Ingrid. Nadat er drie jaar geleden borstkanker bij haar werd geconstateerd, zijn de twee nog hechter geworden.